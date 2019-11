Stefano Accorsi gira a Venezia con l'acqua alta: allontanata la sua troupe

La situazione vissuta da Venezia e dai veneziani nelle ultime ore è drammatica. L'acqua alta ha di nuovo invaso la città, che per il 70% è nuovamente finita immersa sotto decine di centimetri di mare. Stefano Accorsi, che in questi giorni si trova proprio nella città lagunare per alcune riprese del suo ultimo film, sembra abbia colto la palla al balzo per girare alcune scene, approfittando della marea che ha sommerso la città della Serenissima.

L'attore e regista ha da prima condiviso alcune storie di Venezia dal suo profilo Instagram, che sono però state criticate da alcuni seguaci, che non hanno ritenuto opportuno il suo comportamento, visto il grave problema subito dalla città. “ Piazza San Marco non è stata chiusa per le riprese del film ma per l’acqua alta. Stiamo girando a Venezia dal 4 novembre e continueremo fino al 12 dicembre. Non stiamo facendo nessuno sciacallaggio, semplicemente non potevamo immaginare una situazione simile ”, ha detto Accorsi, che ha così voluto spegnere ogni polemica.

Tuttavie, le storie pubblicate dal regista non sono state l'unico motivo di critica per lui, che ha dovuto fare i conti anche con le rimostranze del sindaco della città, Luigi Brugnaro. “ C'è poi anche qualcuno che vorrebbe girare un film, li abbiamo mandati via, anche questi. Poi non c'è di peggio che la speculazione in questi momenti ”, ha riferito il sindaco, che da ormai diversi giorni trascorre le sue giornate a vigilare e a fare le conta dei danni. Il suo riferimento è proprio a Stefano Accorsi e alla sua troupe, che avrebbero voluto continuare a girare nonostante l'acqua alta.

Durante il picco della marea, infatti, Accorsi è stato visto in Piazza San Marco insieme a Valeria Golino, che pare sia la protagonista femminile della pellicola in corso di produzione. Il gruppo è stato ovviamente allontanato e non è stato loro permesso di girare in una condizione così grave per Venezia, che in quelle ore era immersa in un vero incubo. Non poche sono state le proteste anche da parte di chi era lì, che ha ritenuto inopportuno il comportamento della troupe cinematografica.