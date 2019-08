Stefano Bettarini rivela: "Io seguito da un detective per la gelosia della mia fidanzata"

Dopo aver animato il docu-reality sui tradimenti, Tempation Island Vip, che è rimasto orfano della conduttrice Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono tornati a far parlare della loro relazione. In un'intervista concessa a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini in uscita oggi, Stefano Bettarini ha fatto sapere infatti che la sua ragazza è ancora molto gelosa di lui, tanto che di recente la sua Nicoletta Larini lo ha fatto seguire, al mero scopo di poter controllare i suoi continui spostamenti.

Stefano Bettarini si confessa su Nicoletta Larini

"Stiamo insieme 24 ore su 24 - ha confidato nel corso della sua ultima intervista -. Ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective, quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo". L'ex marito di Simona Ventura aggiunge: "La gelosia di Nicoletta è aumentata, ma il detective non ha scoperto nulla... Va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare".

Stefano e Nicoletta, dopo essere sopravvissuti come coppia al docu-reality sui tradimenti di Canale 5, non sarebbero intenzionati ad avere un figlio per il momento.