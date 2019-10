Il figlio Stefano si sposa: Paolo Bonolis vola a New York con la famiglia

Tempo di matrimoni in casa Bonolis grazie al primogenito di Paolo Bonolis che è convolato a nozze con la fidanzata Candice Hansen.

Stefano Bonolis è uno dei due figli che il popolare Paolo ha avuto dal primo matrimonio con Diane Zoeller, dal quale è nata anche Martina. Sia Martina che Stefano Bonolis vivono negli Stati Uniti e sono ormai adulti a differenza dei figli di seconde nozze di Paolo. Davide, Silvia e Adele hanno tutti meno di 18 anni e sono i figli che Bonolis ha avuto dalla seconda moglie Sonia Bruganelli.

L'intera famiglia di Paolo Bonolis in queste ore si trova a New York per partecipare alle nozze e proprio Sonia Bruganelli, la componente più social del gruppo, non ha mancato di condividere con i suoi tanti seguaci i momenti salienti della cerimonia.

Candice Hansen è una bellissima e giunonica modella americana, bionda e con un fisico formoso, che ha fatto capitolare il più grande dei fratelli Bonolis. Le sue foto su Instagram sono un inno alla bellezza femminile e non è difficile capire perché Stefano sia capitolato tra le sue braccia. La relazione con Candice Hansen è arrivata dopo quella con Paola Caruso, conosciuta proprio nel programma di suo padre. Ai tempi, infatti, la bionda calabrese ricopriva il ruolo della Bonas ad Avanti un altro e tra i due scoppiò il colpo di fulmine. Una relazione travagliata, però, che si interruppe a causa della distanza. Stefano ha sempre vissuto a New York e non se l'è sentita di lasciare tutto per trasferirsi a Roma. Entrambi, però, adesso hanno trovato la serenità sentimentale con i rispettivi compagni e Paola Caruso è anche diventata mamma di Michelino.