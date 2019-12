Stefano De Martino confessa: "Con il matrimonio la situazione è peggiorata"

In questi giorni Stefano De Martino è al centro del gossip per via di chi lo vedrebbe protagonista del Festival di Sanremo. L’accostamento, infatti, è legato alla sua sempre più crescente notorietà ed al fatto che ha dimostrato in questi anni di saper condurre oltre che ballare. Anche quest’anno, però, l’indiscrezione su una sua presenza sul palco dell’Ariston è stata smentita e non sono previsti colpi di scena all’ultimo minuto.

A confermare la smentita è stato lui stesso che si è concesso ad una lunga intervista in esclusiva ad Il Fatto Quotidiano. Nonostante si sia sentito lusingato dall’interesse e dalla possibilità di far parte dell’evento più importante dell’anno, si è visto costretto a declinare. Il motivo? Semplice, non si sente pronto a confrontarsi con una sfida di questo livello. "Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. Per come sono ora dovrei affidarmi solo alla fortuna e di fortuna nella mia vita ne ho già avuta abbastanza, non si sa mai…" .

Insomma, sembrerebbe che De Martino stia correndo al riparo dall’attenzione mediatica che, anche a causa della relazione con Belen Rodriguez, ha sempre svolto un ruolo non indifferente nella sua vita. Stefano, infatti, è consapevole che una buona parte del suo successo è da attribuire al gossip e alla notorietà della sua attuale compagna. Se ne è reso conto sin da quando ha iniziato a frequentarsi con Belen ed ha compreso che le notizie o presunte tali sulla loro relazione erano talmente tante da sovrastare qualsiasi altro aspetto della loro vita. Lui e Belen, infatti, non venivano più giudicati sulla base delle loro capacità, ma sulle notizie riguardanti la loro relazione. Tra i due, a soffrirne di più è stato proprio il giovane ballerino, che ha quindi rivelato nell’intervista: "Adesso riesco a dormirci sopra, ma prima lo subivo" .

Poi, Stefano De Martino si è lasciato andare e ha confessato quanto il matrimonio e la nascita del loro primogenito abbiano complicato ancor di più una situazione che mal sopportava già da tempo. "Le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio" , ha confessato ai microfoni.

Tuttavia, non è passato molto da questi accadimenti che la coppia si è allontanata, per poi ritrovarsi più unita che mai solo da pochi mesi. E, come ben sappiamo, anche questa volta il riavvicinamento con Belen doveva essere un tentativo, un fatto privato che, se fallito, sarebbe dovuto rimanere tra le mura domestiche. Invece sin da subito i riflettori sono stati puntati su questo ritorno di fiamma che si è rivelato essere un reale avvicinamento.

Eppure, Stefano De Martino continua a guardare al gossip intorno alla sua vita come una lama a doppio taglio, consapevole che per avere successo non si può fare affidamento solo sulle voci di corridoio. "Se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio" , ha concluso fiero di sé.

