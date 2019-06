Stefano De Martino: "Ho faticato per riconquistare Belen"

Per Stefano De Martino il 2019 sarà senz'altro un anno da ricordare. Il ballerino ha esordito alla conduzione di Made in Sud su Rai2 ottenendo ottimi risultati ma ha soprattutto riconquistato il cuore di sua moglie. Tra Belen Rodriguez e l'ex ballerino di Amici il matrimonio si era interrotto tre anni, a breve distanza dalla nascita del loro primo figlio Santiago. Da quel momento i due hanno preso strade differenti, hanno vissuto altre relazioni e hanno fatto tantissimi nuovi incontri senza mai perdersi di vista.

Il piccolo Santiago è stato il collante che ha permesso a Stefano De Martino e a Belen di mantenere i contatti in modo civile, come si confà a una coppia di genitori che cerca e desidera il bene del figlio. In tanti hanno sperato che i due tornassero a essere una coppia, le loto foto insieme in questi tre lunghi anni hanno fatto sognare i loro fan. Per il ballerino e conduttore non è stato semplice riconquistare il cuore della showgirl argentina, come racconta lui stesso sulle pagine di Diva e Donna: “ Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche. ” Durante l'intervista, Stefano De Martino ha spiegato anche come ha deciso di vivere le sue giornate ora che ha ritrovato sua moglie: “ Nella vita si corre, tra mille impegni: sto imparando anche a godermi ogni preziosissimo istante con la mia famiglia. ”