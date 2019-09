Stefano De Martino rivela: "Vorrei almeno tre figli"

Stefano De Martino è tornato nel salotto del pomeriggio feriale di Rai1 per raccontare la sua ritrovata passione e intesa con Belen Rodriguez. Da quando la coppia si è riformata è tanta la curiosità attorno a loro, perché incarnano il sogno di tantissime coppie che purtroppo si separano senza mai riuscire a ritrovarsi.

“ Con Belen ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati. Siamo stati fortunati, perché non tutte le storie resistono alle intemperie della vita. Si dice che per apprezzare qualcosa bisogna prima perderla ”, ha detto Stefano De Martino seduto sul divano bianco di Rai1, quasi a spiegare come sono riusciti nell'impresa in cui solo pochissimi arrivano fino alla fine. La loro storia sembrava essere arrivata al capolinea ormai 5 anni fa, i due avevano trovato altri compagni, alte storie da raccontare. Addirittura sembrava che Belen Rodriguez fosse pronta a costruire una famiglia con Andrea Iannone. Entrambi, però, sentivano di non essere completi con qualcuno che non fosse l'altro. La passione tra Stefano e Belen adesso è fortissima, i due bruciano e non perdono l'occasione di dimostrarlo e a tal proposito Stefano De Martino non ha negato di aver voglia di allargare ancora la famiglia. “ Quanti figli? Almeno tre ”, ha dichiarato sorridendo. Il piccolo Santiago, che ora ha 6 anni, quest'anno ha iniziato la scuola elementare e ha un rapporto molto forte con suo padre, che desidera goderselo finché c'è tempo: “ Sono fortunato perché ho un figlio meraviglioso che sta crescendo in fretta. Mi preoccupa perché temo che questo rapporto carnale che abbiamo possa cambiare. Ora quando torna da scuola con un amichetto magari mi dà il cinque, mentre prima mi abbracciava. ”