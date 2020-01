Stefano De Martino a tinte hot: "Non è la grandezza che conta, ma come lo usi"

È quasi trascorso un anno da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Dopo 5 anni di lontananza, il bilancio di questi primi 12 mesi sembra essere del tutto positivo per la coppia. Affiatati, innamorati e felici, i due si sono detti pronti ad allargare la famiglia ma non a un secondo matrimonio.

Si vedono raramente in giro a Milano, la città dove vivono. Agli eventi mondani preferiscono la tranquillità della loro casa, dove possono trascorrere del tempo prezioso in compagnia del loro piccolo Santiago. Stefano De Martino e Belen Rodriguez cercano la normalità o, almeno, qualcosa che ci somigli. Sono molto popolari, sono amati ed è difficile per loro passare inosservati. Le vacanze estive le hanno trascorse in un regime di quasi isolamento per scelta di Stefano De Martino. Per gran parte dell'estate sono stati a Ibiza, località mondana per eccellenza, senza quasi mai avere contatti con il resto della famiglia, che stava trascorrendo le vacanze sulla stessa isola. Questo ha suscitato qualche pettegolezzo su un presunto litigio tra le sorelle Rodriguez ma la verità era che Stefano voleva godersi la famiglia ritrovata senza interferenze esterne, per continuare a ricostruire le fondamenta del loro amore.

Le vacanze natalizie, invece, sono trascorse all'insegna della famiglia. La prima parte delle feste i coniugi De Martino sono stati a Napoli, città del ballerino, dove il bambino ha potuto passare del tempo con i nonni paterni. I genitori di Belen erano assenti, perché volati in Argentina per ricongiungersi coi parenti che non vedono spesso. La seconda parte delle vacanze, invece, è stata all'insegna della montagna e della neve sui rilievi svizzeri, dove Belen e Stefano si sono rifugiati per diversi giorni in compagnia di alcuni amici. Ora che i due sono tornati a Milano e che sono in procinto di trasferirsi in un nuovissimo appartamento di lusso, un attico nel centro della città, la voglia di non concedersi troppo alla mondanità meneghina è senz'altro maggiore. Il lavoro è tanto sia per Stefano De Martino che per Belen ma entrambi riescono sempre a trovare un po' di tempo da trascorrere sui social. Nelle ultime ore si trovano a Disneyland Paris per realizzare il sogno di Santiago e da qui stanno regalando bellissime cartoline di famiglia ai loro seguaci.