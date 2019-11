"Stefano geloso? Se n'è fatto una ragione"

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate della tv. Col suo sorriso, ma soprattutto con le sue curve, ha conquistato il pubblico italiano, che la segue soprattutto sui social. Tra una foto sexy e un'altra, Belen ha voluto lanciate un messaggio motivazionale ai suoi tantissimi fan, raccontando la sua esperienza personale e spiegando che per lei non è stato facile raggiungere quest'obiettivo.

“ Ogni giorno me ne accorgo di più quanto possa essere soddisfacente amare il proprio lavoro, lo so, non è facile, ci vuole “fortuna”, ma lottate, non vi arrendete quando qualcuno vi dirà....ma cosa? ....Che lavoro vuoi fare? ....Non c’è la farai mai!!! Perdi solo del tempo!. Io non ci sto! ”, ha scritto all'inizio di un lungo sfogo, una riflessione personale sul su percorso di vita e lavorativo. Sono stati tanti in fan che hanno voluto rispondere a Belen, che le hanno raccontato uno spaccato della loro vita in cerca di motivazione e di incoraggiamento. A molti di loro, soprattutto, ragazze, la showgirl argentina ha voluto rispondere per infondere sicurezza e speranza per il futuro, svelando alcuni aspetti della sua vita poco conosciuti. Tutti pensano che essere Belen Rodriguez sia facile e che lo sia sempre stato, ma la ragazza ha spiegato perché non è esattamente tutto come appare.

“ La mia famiglia era piena di debiti, pensa che sono partita dalla Argentina con 180 euro in tasca, quello che sono riusciti a darmi, mia nonna era molta malata pure. E chi più ne ha più ne metta. Mah alla fine io ci sono riuscita in una impresa incredibile e come ben hai detto tu fortunatissima. Ma non bisogna diventare ricchi per essere felici, puoi riuscire a realizzare il tuo sogno, puoi riuscire a lavorare in ciò che ti piace senza diventare miliardario, ma la cosa importante è che ti renda felice ”, ha scritto Belen a una ragazza che esprimeva la sua mancanza di fiducia in un sistema dove per poter emergere e andare avanti sembra sia necessario dover prima spendere cifre ingenti. La showgirl argentina ha voluto rispondere anche a un'altra ragazza che, invece, le ha fatto notare come sia complicato andare avanti per cercare di rincorrere un obiettivo: “ Io per riuscirci a 18 anni ho lasciato il mio paese, sono stata anni interi lontana dalla mia famiglia, famiglia meravigliosa. E non sapevo esattamente cosa volessi fare. Volevo solo farcela e ho faticato, credimi. Anni difficili. E dopo 6 anni sono riuscita nel mio intento, e ce l’ho fatta ma è stata dura arrivarci. E credimi, quando per arrivare a un qualcosa si fa fatica. Quando arriva però è… aaaaaaaah… meraviglioso. ”