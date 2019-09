Stefano Sala conferma le nozze con Dasha Dereviankina

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi circa il presunto matrimonio di Stefano Sala con Dasha Dereviankina, nelle ultime ore è arrivata la conferma da parte del diretto interessato. In realtà, i dubbi erano stati dissipati già nei giorni scorsi, quando la coppia ha voluto mostrare le fedi, il pegno d'amore di ogni matrimonio. Non sono mancate le polemiche attorno a queste nozze, che molti dei seguaci della coppia non hanno gradito siano state eseguite di nascosto e tenute segrete per così tanto tempo. Sono stati diversi gli utenti che hanno accusato la coppia di aver progettato tutto per il business ed è proprio e soprattutto a queste critiche che Stefano Sala ha voluto rispondere tramite il suo profilo Instagram.

“ Volevo semplicemente dire che non è una strategia di marketing, anzi. Era soltanto un modo per festeggiare un evento così bello senza rotture di scatole, in famiglia, per poi probabilmente in futuro fare qualcosa di più importante e più grande, anche in chiesa e tutto il resto ”, ha detto il bel modello dagli occhi azzurri, confermando anche che c'è stata solo la funzione civile.