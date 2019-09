Cattelan e la stoccata a The Voice durante X Factor

Lo scorso giovedì 12 settembre è ufficialmente partita la tredicesima edizione di X factor, il talent show condotto da Alessandro Cattelan. Il format sui talenti verrà trasmesso sia su Sky Uno sia in replica su TV8 il venerdì sera. La prima puntata di X factor 13 ha presentato al grande pubblico le novità dello show televisivo. Come quella dell'accesso diretto alla fase finale dei Bootcamp, una possibilità determinante che i concorrenti possono giocarsi solo dopo aver ottenuto 4 sì dai 4 giudici della nuova edizione: Malika Ayane, Samuel Romano, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta.

Nel corso del primo e sorprendente appuntamento tv di X factor 13, il conduttore si è lasciato scappare una stoccata al diretto competitor, The Voice of Italy, dichiarando: "4 sì vai ai Bootcamp, 4 no vai a The Voice": Quest'ultime sono le parole sarcastiche che Alessandro Cattelan ha rivolto alla concorrente Silvia dietro le quinte del programma, dopo che la cantante si è beccata 4 no dalla giuria del format. "Best moment ever" ovvero "Miglior momento di sempre", ha commentato un utente su Twitter.

