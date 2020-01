Una storia che si ripete: Harry e Meghan come Edoardo VIII e Wallis Simpson

Il principe Harry ha finalmente raggiunto la moglie e il figlio in Canada, dove inizieranno la loro nuova vita lontano dalla famiglia reale. Tuttavia, l’addio ai ruoli istituzionali non è stato privo di conseguenze per i duchi di Sussex. Pur avendo concesso loro l’indipendenza tanto agognata, la regina Elisabetta ha deciso che la coppia non potrà più utilizzare il titolo di “Sua Altezza Reale ”. Ma non solo: i due sposi dovranno restituire ai contribuenti i 3 milioni sterline, che vennero spesi per il restauro della loro “ umile” dimora di Frogmore Cottage e non percepiranno più fondi pubblici. La scelta di rinunciare allo status reale, per Harry comporta altre rinunce importanti all'interno dell'esercito britannico. A partire da questa primvera, il principe non ricoprirà piu' il ruolo di Capitano Generale della Marina, Comandante Aereo Onorario e Comandante Capo di piccole imbarcazioni e Servizio Immersioni.

Come si legge su Page Six, questa sorta di abdicazione di Harry e consorte non può non far tornare alla mente l’evento reale che più sconvolse l’opinione pubblica, l'abdicazione di re Edoardo VIII. Nel 1937, dopo un solo un anno di regno, Edoardo abdicò in favore del fratello Giorgio V, per poter sposare la donna di cui era innamorato, Wallis Simpson. Come Meghan Markle, anche la Simpson era americana, attrice come lei e dulcis in fundo, era anche divorziata come Meghan.

Erano gli anni 30 ed Edoardo mise in chiaro subito che non avrebbe barattato il suo matrimonio con la corona. La Royal Family dal canto suo, non ammise che il re sposasse una “ commoner ” divorziata e il re non ebbe altra scelta, se non quella di lasciare il trono. Tornando ai giorni nostri, il duca di Sussex non è destinato a diventare re, ma come Edoardo ha deciso di lasciare i suoi incarichi istituzionali, per vivere una vita indipendente con la moglie americana. Le similitudini della Megxit con il passato sono così evidenti, che Elisabetta non potrà non aver avuto un sussulto ripensando alla scandalosa vicenda dello zio Edoardo, la cui reputazione crollò quando fu allontanato dalla famiglia reale, diventando un " abituè " dei salotti mondani europei e d’oltreoceano.