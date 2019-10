Stranger Things 4, cosa si nasconde nell'enigmatico teaser?

A poche ore dalla misteriosa immagine dell’orologio capovolto, finalmente arriva la notizia: Stranger Things 4 è una realtà. Nella giornata del 30 settembre sui canali ufficiali della serie dei fratelli Duffer è apparso il primo teaser della nuova stagione.

Sebbene sia una clip corta e apparentemente senza alcun senso, i fan più accaniti si sono sbizzarriti su cosa si celi in quei pochi secondi di video che annunciano il ritorno di Dustin, Undici e gli altri. Nel video si percepisce chiaramente che ci troviamo nel Sottosopra, nel bosco. A rafforzare questa idea, i rumori di sottofondo e l’atmosfera cupa e inquietante. Ma cos’è che ha fatto scatenare l’immaginazione dei fan? Se guardiamo con attenzione, sullo sfondo si intravede nel buio una luce, probabilmente di una lanterna, proveniente da quella che ha tutta l’aria di essere la casetta nella foresta dello sceriffo Jim Hopper.

Come sappiamo, alla fine della terza stagione Hopper si è sacrificato per chiudere il portale per il Sottosopra riaperto dai russi, scomparendo. La scritta alla fine del teaser “Non siamo più ad Hawkins ”, oltre che una citazione di Dorothy del Mago di Oz, significherebbe per alcuni, che l’intera stagione potrebbe essere ambientata nel Sottosopra, o addirittura in Russia. Altri seguaci della serie sono convinti che i ragazzi scenderanno nel Sottosopra per cercare lo scomparso Hopper, dando così un significato più realistico all’enigmatica frase.

“Sto sognando o quella sullo sfondo è la baracca di Hopper, e c’è lui sulle scale che regge una lanterna? ”, commenta su twitter una ragazza. E ancora: “ Ma è la baracca di Hopper? ”, “Le strade sono due: l'upside down o la Russia. in qualsiasi caso, datemi hopper e sarò felice :))) #StrangerThings4” .

Qualsiasi cosa si nasconda dietro la nebbia del Sottosopra, sembra per ora poco nitido e confuso. Ciò che sappiamo da Netflix è che la quarta sarà anche l’ultima stagione in cui assisteremo alle avventure dei nostri giovani amici e che per rivederli dovremmo aspettare la fine del 2020 o addirittura il 2021.