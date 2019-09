Stranger Things, spunta un orologio sugli account ufficiali. Fan in tilt

Nelle ultime ore i profili Facebook e Twitter di Stranger Things hanno pubblicato qualcosa che ha fatto immediatamente impazzire i fan più sfegatati della serie. Su entrambi i profili ufficiali della serie Netflix è apparsa una nuova immagine, quella di un orologio capovolto. L’immagine, ripresa anche sull’account Twitter con l’emoticon dell’orologio e una faccina che sorride a testa in giù, ha già allertato i seguaci di Undici e i suoi compagni d’avventura, mettendo in moto una serie di supposizioni sul suo significato.

Cosa vorranno dire quelle lancette che alcuni ritengono siano puntate sulle undici? Alcuni ovviamente pensano sia un richiamo al personaggio di Undici, altri che si tratti dell’annuncio della data di rilascio della quarta stagione. “L’orologio segna le 11, ma capovolto le 4 del mattino. Quindi annuncia la quarta stagione!” , scrive un fan e ancora: “È l’ora del Sottosopra. È il loro modo di annunciare la quarta stagione…” . Intanto dagli account ufficiali nessun commento, solo faccine stupite e occhietti vigili per mandare ancora più in tilt i fan del Sot tosopra.

Ma ci sono altre teorie che sembrano trapelare: e se la foto annunciasse uno speciale di Halloween o di Natale? Le feste e le decorazioni natalizie sono una componente importante della serie. Ma la più suggestiva di tutte è l’ipotesi dei viaggi nel tempo. “Un viaggio nel passato? Qualcosa che ha che a fare con i viaggi nel tempo”, commenta un utente. E in effetti nella terza stagione il riferimento a "Ritorno al futuro", che viene proiettato al cinema in una delle scene, è evidente. "Stranger Things" 3 è andato in onda sulla piattaforma Netflix il 4 luglio 2019, dopo due anni di trepidante attesa da parte dei fan. A questo punto, non ci resta ache attendere che qualche altro “segno” ci sveli qualcosa in più sul misterioso orologio e se è già ora di catapularci di nuovo nel Sottosopra .

