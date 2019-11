Stranger Things 4, svelato il titolo del primo episodio

Il 6 novembre i fan di Stranger Things celebrano lo "Stranger Things Day". Il 6 novembre 1983 Will Byers scompare e proprio in occasione della ricorrenza, gli ideatori della serie hanno fatto un regalino ai seguaci di Will e gli altri, rivelando il titolo del primo episodio della quarta, attesa stagione. In un post pubblicato su Twitter, si legge: “Per una volta, nello #StrangerThingsDay, gli autori ci hanno rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 4 e non ci siamo ancora ripresi”.

A quanto pare, l’episodio si intitolerà "Chapter One: The Hellfire Club” , nome che si presta a diverse interpretazioni riguardo a cosa dovranno questa volta fronteggiare i nostri amici di Hawkins. Hellfire Club è il nome di un gruppo di personaggi Marvel, nemici degli X-Men. Ma l’Hellfire Club pare essere anche una setta segreta settecentesca, cosa che lascia quindi ai fan ogni possibile congettura a riguardo. Lo stesso post è stato pubblicato anche sul profilo Instagram ufficiale della serie, dove leggiamo: “Stiamo creando un club. Volete farne parte? #StrangerThings4 #StrangerThingsDay”.

Immediata la reazione alla notizia dei fan, che si sono scatenati sia su Instagram che su Twitter con esternazioni di sorpresa e felicità. “È il più bel regalo che poteste farci! ”, scrive un ragazzo su Twitter. E ancora: “Qualcuno chiami un'ambulanza… sto avendo un attacco di panico da Stranger Things!”. “È la notizia più bella al mondo”. Sebbene gli autori della serie non abbiano lasciato trapelare nulla circa il misterioso titolo, sembra che Undici, Dustin e gli altri dovranno fronteggiare qualcosa di “infernale” nella prossima stagione. Da ciò che sappiamo, Stranger Things 4 sarà composta da 8 episodi e da un indizio che ci hanno dato gli autori prima di Halloween, non sarà più ambientata ad Hawkins.

Once upon a #StrangerThingsDay, the @strangerwriters told us the first episode title of Stranger Things 4 and we never ever recovered. https://t.co/s2ZDsOUwKB

