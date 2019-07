Stranger Things: c'è la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman

Tutti coloro che hanno visto "Stranger Things 3” avranno notato il nuovo personaggio di Robin.

La ficcante gelataia, collega del belloccio Steve, è interpretata da Maya Hawke, figlia d’arte e attrice emergente. Chi ha dimestichezza con la fisiognomica e con la storia del cinema avrà già indovinato chi siano i suoi genitori: si tratta di Ethan Hawke e Uma Thurman, due grandi artisti che esordirono proprio negli anni ’80, epoca in cui è ambientata "Stranger Things”. Non si tratta del primo trait d’union con quegli anni che è stato operato nel casting: dopo l’icona Winona Ryder - uno dei personaggi principali - e Matthew Modine, nella seconda stagione è stato introdotto Sean Astin, ex attore bambino de “I Goonies”. Nella terza Cary Elwes, infine, che fu Westley in un’altro film cult di quegli anni: “La storia fantastica”.

Ma chi è Maya Hawke? Compie 21 anni oggi la modella e figlia d’arte, che ha esordito in tv con la miniserie “Piccole donne” in cui ha interpretato il ruolo che appartenne a Ryder, quello di Jo March. La giovane Hawke è anche nel cast del film evento dell’anno, “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino.

Come riporta l’Express, Maya Hawke era già fan della serie, ma ha dovuto portare in scena un personaggio che è completamente all’oscuro dei misteri di Hawkins. “ Dirò - ha commentato - che è stato davvero una parte interessante del viaggio delle riprese, immaginare com’è stare fuori dal giro. È come essere parte di qualcosa in cui tutti intorno a te capiscono cosa stia accadendo e tu no. Robin è davvero intelligente e vuole davvero acquisire informazioni ed elaborarle ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?