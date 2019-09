Striscia la Notizia, Antonio Ricci spiega il deep fake di Matteo Renzi

Sta destando molto scalpore il servizio di Striscia la notizia andato in onda lunedì durante la prima puntata del tg satirico di Canale5 realizzato con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico. È stata la prima volta che nella tv generalista italiana veniva mandato in onda un deep fake, ossia un video realizzato con artifici digitali in grado di simulare voce e immagini di una persona facendoli sembrare realistici.

“Vittima” del deep fake di Striscia la notizia è stato Matteo Renzi, in un video di un “ fuori onda incredibile ”, “ unico e irripetibile al mondo ” come annunciato nel comunicato stampa del programma. In questo video artefatto, il fake di Matteo Renzi ne aveva per tutti i suoi alleati e avversari politici, finanche al Presidente Mattarella, a cui si rivolge con una sonora pernacchia.

È un gioco pericoloso, che Striscia la notizia ha voluto mandare in onda per accendere i riflettori su un fenomeno che sta prendendo piede e che rende molto difficile riconoscere le fake news, uno dei grandi problemi della nostra società.

Questa sera a #Striscia un fuorionda esclusivo!

È lui o non è lui? Certo che non è lui >> https://t.co/EHD0R8lVeG pic.twitter.com/oR0AwYNlSi — Striscia la notizia (@Striscia) September 23, 2019

A tal proposito, a diversi giorni dalla messa in onda del servizio, oggi il tg satirico di Antonio Ricci con un comunicato stampa ha diffuso un video tratto dalla conferenza stampa del programma prima della messa in onda della prima puntata. Davanti a un nutrito gruppo di giornalisti, il papà di Striscia la notizia ha mostrato un altro filmato deep fake in cui si mostra un falso Salvini al Papeete che parla della nuova sigla del programma. Ovviamente, anche in questo caso si tratta di un artificio digitale, utilizzato da Antonio Ricci come provocazione. Lo stesso autore definisce il filmato di Renzi “ inquietante. ”