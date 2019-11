Arriva il prequel sulla vita di "Rosy Abate"

L’annuncio è arrivato su Instagram qualche ora fa. Alla luce di un grande successo di pubblico, Canale 5 sta preparando un ritorno in grande stile per "Rosy Abate". La fiction con Giulia Michelini, che racconta la nuova vita de "La Regina di Palermo" dopo una vita trascorsa a sfuggire dallo sguardo attento della legge, si appresta a tornare in tv ma in una nuova veste. La terza stagione della serie si farà, ma si tratterà di un prequel. Ovvero non sarà una serie che prenderà il via dove l’ultima è stata interrotta, ma compirà un salto indietro nel tempo.

Con il nome di "Rosy Abate – le origini del male" la Taodue di Pietro Valsecchi, sui social, annuncia l’imminente realizzazione della fiction dopo aver lanciato l’hashtag #NonèRosy3, promettendo di cercare un nuovo volto per l’iconica protagonista. Infatti dalle prime indiscrezioni, Giulia Michelini pare che non sarà coinvolta nella produzione. "Stiamo iniziando i provini – si legge su Instagram-. Si tratta di una serie da 24 episodi da 50 minuti l’uno e i cui primi 8 andranno in produzione nel maggio del prossimo anno. Si tratta della prima serie teen dedicata al mondo della mafia". E così che viene presentato il prequel. L’arco narrativo infatti vedrà l’evoluzione della protagonista quando era appena ragazzina, comprendendo un arco di età che oscilla fra i 13 e 20 anni. "Le riprese si svolgeranno fra Palermo, Milano, Svizzera e New York – continua il produttore sui social -. Tutte coloro che vorranno partecipare al provino non dovranno altro che inviare la candidatura ai nostri indirizzi di posta elettronica".

Da quel che sembra, ci sarebbe l’intenzione da parte di Mediaset di espandere il pubblico, investendo su un prodotto originale e rivolto a una fascia di più giovani. C’è infatti il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e di intercettare un nuovo tipo di pubblico, soprattutto quello che vive a pane, tv e serie. Una svolta per Rosy Abate, ma si promette una trama semplice e decisa, per nulla truce né tantomeno violenta, ma che scavi solo nel passato della protagonista. La fiction che si è conclusa qualche settimana fa su Canale 5, ha totalizzato grandi numeri in fatto di ascolti, convincendo i vertici a investire sul franchise. Rosy Abate infatti era nato già come uno spin-off di Squadra Antimafia.