Su Netflix c'è un horror che fa sentire male gli spettatori

L’entomofobia, la paura irrazionale degli insetti, è il punto di forza del film The Perfection, disponibile dal 24 maggio scorso su Netflix. Fino a qui niente di strano, soprattutto trattandosi di un horror diretto dallo specialista Richard Shepard (autore di tragicomiche e grottesche commedie criminali come The Matador e Dom Hemingway) e sceneggiato con Eric C. Charmelo e Nicole Snyder, i produttori delle serie tv Ringer e Supernatural.

L’aspetto curioso è ciò che è successo nei cinque giorni successivi al lancio del film sulla piattaforma streaming: Netflix è stato tempestato di messaggi da parte di spettatori che si sono sentiti male durante la visione dell’horror. Mal di testa, nausea, vomito e malori assortiti: sono questi gli effetti collaterali causati da The Perfection su moltissimi utenti.

Netflix, abbiamo un problema: c'è un horror da star male

Terrificante e divertente allo stesso tempo, The Perfection racconta la storia di Charlotte (Allison Williams, già nel cast di Scappa - Get Out), una fenomenale ma problematica musicista ossessionata dalla ricerca della perfezione. La ragazza si unisce al suo mentore Anton (Steven Webber) e alla sua allieva Lizzie (Logan Browning), talentuosa studentessa della sua ex scuola, per un viaggio a Shanghai. Le due, diventate amiche, saranno protagoniste di un viaggio a dir poco inquietante nella campagna cinese.