Suits, Patrick Adams ha pubblicato foto inedite con Meghan Markle

Anche la nona serie della serie cult “Suits” è giunta a conclusione. Era l'ultima per il capolavoro di Aaron Kosh, che ha definitivamente chiuso i battenti. Una trama avvincente, personaggi perfettamente caratterizzati e una linea narrativa appassionante hanno reso Suits un appuntamento immancabile per milioni di appassionati in tutto il mondo e che ha lanciato definitivamente la carriera come attrice di Meghan Markle.

Saranno in tutto 10 gli episodi dell'ultima stagione, che in Italia non arriverà prima del 2020. Dopo essere stata trasmessa su Joy e successivamente su Italia1, in Italia la serie è visibile in esclusiva solo su Netflix. Le riprese sono terminate a fine agosto e l'ultima scena promette di lasciare un segno profondo in tutti i fan di Harvey Specter e degli altri personaggi della serie.

L'addio allo studio legale che ha fatto da sfondo a 9 anni di avventure scrive la parola fine sulle storie emozionanti che hanno fatto conoscere al grande pubblico Meghan Markle nelle vesti di attrice. Suits è stata l'occasione irripetibile per la carriera della duchessa del Sussex, che è stata protagonista fino alla settima serie. Interpretava la figlia di un ricco avvocato, che dopo una lunga serie di vicissitudini si laurea e diventa associata di Harvey Specter. Esce di scena quando si trasferisce a Seattle quando si sposa con Mike, un altro personaggio chiave della serie. È stato proprio Patrick J. Adams, interprete di Mike, a condividere su Instagram una lunga serie di scatti inediti dal set in cui compare anche Meghan Markle. La duchessa del Sussex deve molta della sua popolarità a questa serie di grande successo e, probabilmente, se non vi avesse preso parte, per una serie di successive circostanze fortunate, non avrebbe avuto modo di conoscere il principe Harry.