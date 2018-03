"Il suo grande cuore l'ha tradito" Castagna, 13 anni dalla morte

Sono passati 13 anni dalla morte di Alberto Castagna. E così Pomeriggio Cinque ha dedicato la puntata al ricordo di uno dei conduttori più amati dagli italiani. Tra gli ospiti in studio anche Marco Balestri, suo amico e tra i collaboratori di "Stranamore". Le sue parole per ricordare Castagna commuovono il pubblico e gli altri ospiti: "Aveva un cuore davvero grande Alberto, un cuore che purtroppo lo ha tradito".



Poi durante la puntata di Pomeriggio Cinque sono state mostrate le immagini del ritorno in tv del conduttore dopo il primo malore. In quella occasione il conduttore subì un trapianto di reni dopo un doppio aneurisma alla orta. Poi quella maledetta emorragia interna che l'ha portato alla morte. A dare la notizia della scomparsa fu Paolo Bonolis a Sanremo 2005. Castagna ha lasciato un grande vuoto nella tv e in tanti ancora ricordano quel suo sorriso semplice che purtroppo si è spento per sempre.