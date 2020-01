"Il suo ultimo desiderio", Anne Hathaway e Ben Affleck nel film Netflix

Un thriller politico per Anne Hathaway e Ben Affleck, protagonisti di “Il suo ultimo desiderio”, in arrivo su Netflix il prossimo mese.

Il suo ultimo desiderio, la trama

La storia che vedremo in "Il suo ultimo desiderio" è basata sull’omonimo libro della celebre scrittrice statunitense Joan Didion pubblicato nel 1996. La trama è ambientata negli anni ’80 durante la presidenza di Ronald Reagan e intreccia il thriller politico con il dramma familiare. La protagonista è Elena McMahon, una giornalista d’inchiesta impegnata nella ricerca delle verità sulla vicenda del traffico di armi tra Stati Uniti e Iran per i Contras in Nicaragua.

Elena, malvista a Washington D.C. per le sue inchieste, finisce poi per diventare in prima persona una delle principali artefici di questo traffico illegale di armi quando scopre che tra gli organizzatori c’è suo padre, il quale le chiede di svolgere un compito facendo leva sul suo senso di colpa. Un inaspettato alleato, nonché amante, si scoprirà essere proprio uno dei suoi oppositori di Washington, l’agente della CIA Treat Morrison.

Cast e regia del film Netflix

Il film vanta un cast decisamente interessante. Nel ruolo della protagonista Elena McMahon troviamo Anne Hathaway. L’agente della CIA Treat Morrison sarà invece Ben Affleck, qui al suo secondo impegno con Netflix dopo il film Triple Frontier. Con il ruolo del trafficante di armi Richard McMahon, nonché padre di Elena, ci sarà invece Willem Defoe. Insieme a loro anche gli attori Toby Jones, visto nella spy story La talpa, e Mel Rodriguez, conosciuto per le serie tv Better Call Saul e Last Man on Earth.

Dietro la macchina da presa invece Dee Rees, regista del film Mudbound del 2017, lungometraggio che si presentò agli Oscar con quattro candidature, di cui uno per la miglior sceneggiatura non originale per la Rees stessa. Anche in questo caso la regista figura come sceneggiatrice, questa volta affiancata da Marco Villalobos.

"Il suo ultimo desiderio" è un prodotto originale di Netflix e vista la regia e gli attori coinvolti sembra che sarà uno dei titoli di maggiori rilievo della compagnia di streaming per quest’anno. In questo senso è anche la sua partecipazione al Sundance Festival dove verrà presentato in anteprima mondiale.

Quando esce Il suo ultimo desiderio

Il film con protagonisti Anne Hathaway e Ben Affleck sarà rilasciato sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 21 febbraio. Nell’attesa Netflix ha distribuito il primo trailer che sembra promettere bene per gli amanti del genere thriller nella sua declinazione politica.