Sveglia alle 4.30 del mattino e yoga: la morning routine di Meghan Markle

Il soggiorno sudafricano di Meghan Markle con suo marito e il piccolo Archie sta per volgere al termine ma non sono stati giorni rilassanti per la duchessa del Sussex, che ha avuto ritmi piuttosto serrati. A raccontarlo è il Daily Express, sito sempre aggiornato sulle questioni dei reali inglesi.

La morning routine di Meghan non è un'abitudine recente, in quanto la moglie di Harry ha da sempre un rituale preciso che la porta a svegliarsi al mattino molto presto, circa alle 4.30, per far fronte a tutte le sue fasi. La duchessa del Sussex ama praticare yoga all'alba, una scelta ispirata da sua madre Doria Ragland. Le abitudini di Meghan Markle risalgono a ben prima che la donna facesse parte della famiglia reale inglese e derivano dalla maniacale passione di sua madre per la cura del corpo e dello spirito attraverso l'esercizio sportivo. Da quando è diventata madre, la duchessa preferisce praticare attività fisica a casa.

Chi segue Meghan Markle da prima che diventasse la duchessa del Sussex sa che la donna era molto attiva online con un blog da lei gestito sul lifestyle. Si chiamava The Tig ed è qui che la Markle ha spiegato in più di un'occasione perché è importante alzarsi presto la mattina. L'ha gestito fino al 2017, quando è stato sospeso in vista delle nozze con Harry.

Anche l'alimentazione di Meghan Markle è orientata al benessere fisico, infatti pare che al mattino la duchessa del Sussex ami consumare una ciotola di bacche di Acai con farina d'avena per garantirsi l'energia per la giornata. Gli altri pasti durante la giornata sono anch'essi all'insegna dell'alimentazione controllata e, benché per la maggior parte delle volte i suoi menù siano su base vegana, non di rado ama addentare delle gustose frittate. Non c'è da stupirsi, quindi, che la moglie di Harry pare inizi a mandare le prime e-mail già alle 5 del mattino.