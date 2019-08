Svelata la storia d'amore tra l'ex Miss Italia Eleonora Pedron e Fabio Troiano

L'estate, si sa, è la stagione ideale per la nascita di nuovi amori. L'aria frizzante e l'atmosfera vacanziera stimolano i cuori assopiti. Tale ventata inebriante ha investito Eleonora Pedron e Fabio Troiano, facendoli innamorare. Si vociferava da settimane che tra l'avvenente ex Miss Italia e l'attore italiano fosse in corso una nuova storia d'amore. Nonostante, i due personaggi vip abbiano cercato di tenere segreta la loro liaison, non esponendosi pubblicamente ed evitando i luoghi più mondani, sono stati comunque "pizzicati" dagli occhi invadenti del settimanale Chi. La rivista rosa ha, infatti, pubblicato il servizio con annesse foto compromettenti, che svela la storia d'amore della neo coppia. La Pedron e il suo nuovo compagno Troiano sono stati avvistati in una località vacanziera, più appartata e meno frequentata dai volti noti del mondo dello spettacolo, ossia sull'isola di Pantelleria.

La modella e il bravo attore di fiction sono stati sorpresi intenti a scambiarsi dolci effusioni e baci passionali. La coppia ha scelto come meta l'isola siciliana di Pantelleria per sfuggire agli sguardi indiscreti e agli obiettivi scrutatori dei paparazzi, e godersi indisturbati il mare cristallino e il sole caliente dello splendido contesto isolano. La relazione tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano è nata grazie ad una circostanza fortuita. La loro storia intima va avanti già da qualche mese, ma i due hanno mantenuto il riserbo, preferendo non esporsi sui social o a livello mediatico.

Il sentimento d'amore tra la showgirl e l'attore è esploso talmente forte che entrambi hanno archiaviato le loro precedenti relazioni sentimentali per immergersi completamente in tale nuova storia. Secondo alcune indiscrezioni emerse, pare che Troiano avrebbe liquidato la sua storia d'amore con Anny, che perdurava da ben 6 anni, per la bella Pedron. Tra i due sarebbe esploso un sentimento coinvolgente e appassionato da indurli a vivere intensamente il loro nuovo rapporto d'amore. Dal canto suo, Eleonora Pedron ha accantonato definitivamente la storia con Max Biaggi. Con il campione di motociclismo, la modella intrattiene comunque dei rapporti cordiali e rispettosi poiché condividono un'importante responsabilità, essendo genitori di Ines Angelica e Leon Alexandre, rispettivamente di 10 e 9 anni. Il sentimento d'amore nasce e finisce all'improvviso. Adesso è il momento propizio per la Pedron e Troiano, i quali pur molto innamorati, preferiscono vivere nell'assoluta privatezza il loro rapporto sentimentale.