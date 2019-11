Charlene di Monaco è scomparsa? No, si trova in Italia

Solo qualche giorno fa si parlava di una crisi per i reali monegaschi. I tabloid affermavano di una scomparsa da impegni ufficiali e dalla vita di corte da parte di Charlene Di Monaco, la moglie di Alberto II. Come è stato precedentemente rivelato da alcuni magazine, l’ex nuotatrice pareva essersi dileguata anche dalle sue attività social, scomparendo difatti dai radar. Si è pensato che ci fosse una crisi nel matrimonio, arrivando a credere che Charlene di Monaco si fosse ritirata a vita privata per cercare di sfuggire da impegni e da una routine che non riesce a sostenere. Tutti illazioni false, a quanto pare. La principessa, di recente, è apparsa di nuovo su Instagram ed è in forma smagliante. Nessuna crisi d’identità, nessun problema di coppia. È solo molto impegna come rivelano gli scatti che sono trapelati in rete.

Charlene di Monaco è scomparsa ma non per le cause che sono state millantate dai settimanali di gossip. È in Italia, per la precisione in Abruzzo come dimostrano alcune foto posate sui profili social del principato di Monaco. Si trova a Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, dove la principessa ha inaugurato una scuola costruita secondo i criteri anti-sismici. L’inaugurazione, neanche a dirlo, è arrivata a qualche giorno dalla scossa di terremoto che ha fatto tremare di nuovo il centro Italia. Bella, raggiante e super regale, Charlene ha stupito tutti con la sua grazia e il suo sorriso. È stato tagliato il nastro rosso per un complesso formato da 10 classi e altrettanti complessi multimediali per permettere a più di 200 piccoli studenti di tornare a studiare, ma in sicurezza. Un’inaugurazione in grande stile. La principessa è arrivata in elicottero, ha stretto mani e elargito sorrisi e, con piacere, ha inaugurato il complesso che è stato realizzato anche con la collaborazione della Croce Rossa Monegasca. Lei è apparsa con un cappotto grigio e un paio di scarpe nere con un tacco vertiginoso. È apparsa felice e per nulla al disagio.

La sua figura infatti viene dipinta in maniera contrastante dalla stampa europea. Se in Francia affermano che non c’è nessun problema fra i muri di palazzo, i reporter italiani confermano che Charlene di Monaco non è poi così tanto felice della sua nuova vita eppure, le foto trapelate in rete, rivelano una verità ben diversa.