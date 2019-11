Tale e quale show, Leonardo Blanchard si dichiara fidanzato della velina Shaila Gatta

Lo scorso venerdì 22 novembre è stato trasmesso su Rai 1 lo speciale "Tali e quali", ovvero lo spin-off di Tale e quale show dedicato agli imitatori non professionisti nonché volti non noti al pubblico del piccolo schermo. E, tra i concorrenti di Tali e quali, si è presentato in puntata l'ormai ex calciatore Leonardo Blanchard, che nelle ultime ore fa parlare di sé per aver rilasciato una confessione sulla sua vita privata, in trasmissione. L'ex difensore, giunto alla decisione di lasciare il mondo del calcio nel 2018, si è esibito in un'imitazione di Giuliano Sangiorgi. Una performance che sembra non aver convinto tutti, anche se è indubbio che l'ex calciatore (classe 1988, ndr) di Frosinone, Carpi e Brescia sia riuscito ad avvicinarsi molto nell'esecuzione canora al colore del timbro vocale del leader dei Negramaro.

"Molto bravo, orecchio ci vuole -ha scritto qualcuno su Facebook, tra i commenti social riportati sulla performance di Blanchard-, giudizi ingiusti. E poi meglio di Sangiorgi, c'è Modugno e la sua interpretazione". "Non mi è piaciuto - si legge, poi, in un altro commento -. Sangiorgi ha una voce meravigliosa e quando vai a un concerto dei Negramaro ti perdi talmente... è emozionante".

Nello studio di Tale e quale show, Leonardo Blanchard ha sorpreso tutti confermando al conduttore, Carlo Conti, quanto riportato da alcuni recenti rumor, che lo vedono protagonista di una liaison amorosa con la velina mora in carica a Striscia la notizia, Shaila Gatta (classe 1996, ndr). La relazione dei due giovani sembra essere già importante, nonostante la distanza intercorrente i due. Lui vive in Toscana, dove è allo stato attuale impegnato nel campo della moda, dopo l'addio al pallone. L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, invece, risiede a Milano, dove lavora alle prese con le registrazioni di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5.

Tale e quale show diventa Tali e quali?

Il primo appuntamento tv dello spin-off di Tale e quale e show, Tali e quali, è riuscito a conquistare il web. Non a caso, in molti, tra i telespettatori, si sono mobilitati a riportare in rete dei commenti positivi, circa l'appuntamento speciale dello show condotto da Carlo Conti, che ha decretato la vittoria dalla studentessa Veronica Perseo. La trionfatrice di Tali e quali si è esibita in un'imitazione di Lady Gaga, rivelatasi convincente.

"Complimenti per questa puntata di #taliequali- si legge in un commento scritto da un utente su Twitter, interpreti tutti bravissimi, meglio delle puntate normali con i vip! Suggerirei di continuarlo". "Vittoria meritata -scrive un telespettatore in un altro tweet-, sul podio i 3 migliori. Carlo Conti più spumeggiante stasera che in alcune puntate precedenti?"

