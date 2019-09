Tali padri e tali figlie: Meadow e Hania Riley, come Paul Walker e Vin Diesel

L’amicizia che supera i confini dello spazio e del tempo e si tramanda. Questo è quello che è accaduto agli attori Vin Diesel e Paul Walker, scomparso in un tragico incidente stradale il 30 novembre del 2013. Le loro figlie, esattamente come loro, condividono una sincera a profonda amicizia.

A testimoniarlo un selfie, pubblicato sul profilo Instagram della figlia di Paul Walker, Meadow. La foto ritrae la modella 20enne e la figlia minore di Diesel, Hania Riley, abbracciate. “ Con il mio angelo ”, recita la didascalia vicino alla foto. Nonostante la grande differenza di età, le due ragazze sono sembrate molto complici e in sintonia, esattamente come un tempo lo erano i loro padri.

Paul Walker e Vin Diesel si erano conosciuti sul set di The Fast and Furious, la saga cinematografica statunitense basata sulle corse e sulle battaglie d'auto. La storia ruotava intorno alle vicende dei personaggi di Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O'Conner (Paul Walker). L’intesa puramente lavorativa si era tramutata presto in qualcosa di più profondo. Per questo dopo la morte di Paul Walker, l’amico ha continuato a tenerne viva la memoria.

Solo una settimana fa, l’attore, impegnato nelle riprese del nono capitolo dalle saga, ha pubblicato una foto con Cody Walker, il fratello di Paul. Aveva partecipato alle riprese nel settimo film, proprio come sostituto del fratello, permettendo così alla produzione di terminare il lavoro iniziato. “ C’è qualcosa di speciale che accade ogni volta che Cody viene a visitare la produzione. Rendendo sempre orgoglioso Pablo! Tutto l’amore, sempre ”, ha scritto Vin Diesel vicino al post Instagram.

Il momento nostalgico potrebbe, però, nascondere altro: voci di corridoio sostengono che nel nono film ci potrebbe essere il grande ritorno del personaggio interpretato da Paul Walker. La teoria è avvalorata dalla ricomparsa nel cast dell’attrice Jordana Brewster, che interpreta Mia, cioè la moglie di Brian O’Conner.