Tallulah Willis, la figlia di Bruce e Demi Moore: “Ho pensato spesso al suicidio”

Tallulah Willis, la figlia di Bruce e Demi Moore, ha 25 anni e ha deciso di approfittare della Giornata mondiale della salute mentale per lanciare un messaggio importante: non bisogna aver paura di parlare di depressione.

Come la sorella Rumer, Tallulah ha avuto un passato difficile: è arrivata a pesare poco più di 40 chili per la dismorfofobia (un disturbo che porta a vedersi deformi anche se non lo si è) e a pensare spesso al suicidio.

In un video postato sui social, la Willis racconta la propria esperienza. “ Quando ho girato questo video – scrive Tallulah – ricordo che tutti mi dicevano in continuazione quanto desideravano avere la mia energia, la mia libertà, il controllo di sé. Quando ho girato questo video ero da tre mesi nel buco suicida più profondo in cui sia mai stata ”.

Tallulah Willis: “Spesso non siamo quello che mostriamo”

“ Non siamo quello che mostriamo – continua la Willis – . Non sono ancora pronta a condividere la mia storia, ma sono con te, ti vedo, sono te e ti voglio bene. Il dolore è dolore. È diverso ed entra in ognuna delle nostre vite attraverso una miriade di modi, ma ogni pugnalata elettrica o dolore sordo è reale. Il tipo di dolore che non si vede, il dolore che vive in quello spazio sacro dietro la tua gola ”.

“ Ho paura del mio cervello – prosegue Tallulah – e della capacità di sopportare il dolore che ha e continuerà a sopportare. La mia lotta è quotidiana e ogni giorno, per tutta la durata della mia vita, preferisco trovare i momenti illuminanti, una risata rubata, o una vera pausa di pace, perché saprò di essere stata coraggiosa quel giorno ”.