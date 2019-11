Tapiro a Belen Rodriguez per la lite con la De Lellis: "Damante è un amico di famiglia"

Nelle ultime settimane i gossip su Belen Rodriguez sembrano essere all'ordine del giorno. Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino di questa primavera ha riacceso in maniera decisa i riflettori sulla showgirl argentina, che accanto al ritrovato marito sembra abbia raggiunto un equilibrio definitivo. Così tanto gossip ha attirato anche tante polemiche, tanto che Striscia la Notizia ha deciso di consegnare il 28esimo tapiro d'oro all'argentina.

La storia con Andrea Iannone, che pare sia terminata proprio per volontà di Belen, è stata molto importante per la showgirl, che con il motociclista ha condiviso diversi anni della sua vita. L'uomo è adesso impegnato con Giulia De Lellis e tra i due il feeling sembra essere alle stelle, tanto che a pochi mesi dall'inizio della loro convivenza, i due già convivevano nella bellissima villa di Lugano di Iannone. Proprio tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez nelle ultime settimane pare non corra buon sangue. Le due, pur senza mai nominarsi, sembrano scambiarsi frecciatine via social anche se la showgirl argentina ha smentito che tra lei e l'attuale compagna di Andrea Iannone possa esserci una rivalità nata, secondo i rumors, da un presunto flirt avuto dalla Rodriguez con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis.

Questa non è però l'unico gossip che riguarda Belen Rodriguez, che stando ad alcune voci nutrirebbe una certa gelosia nei confronti di Diletta Leotta o, meglio, pare che all'argentina non farebbero piacere alcuni comportamenti tenuti dalla bella giornalista nei confronti di suo marito. La Leotta e Stefano De Martino sono entrambi testimonial di un noto marchio di intimo e la giornalista ha di recente partecipato allo spot per la linea maschile. Ora che Belen Rodriguez ha ritrovato il suo Stefano dopo 5 anni di lontananza sembra non volersi proprio più separare da lui e non vuole che nessuno invada il suo territorio.