Tapiro d’oro per Pio e Amedeo: "Gli spettacoli sono uguali ai precedenti"

Valerio Staffelli ha raggiunto Pio e Amedeo per consegnare loro il primo Tapiro d’oro della carriera. Il motivo? Secondo alcune segnalazioni, lo spettacolo che i due comici hanno messo in scena a Verona e in Sicilia sarebbe uguale a quello di sei mesi fa nonostante venga presentato con un titolo diverso.

“ È il punto di arrivo di una vita! Uno fa questo mestiere per avere il tapiro, anche se questa è una truffa: non è veramente di oro! ”, hanno ironizzato i due prima di conoscere le reali motivazioni per le quali Striscia la notizia ha voluto consegnare loro il premio satirico. Senza mai perdere il sorriso e con fare canzonatorio, Pio e Amedeo hanno commentato: “ Le segnalazioni? Impossibili, il nostro pubblico non sa scrivere! E poi: se uno viene a vedere per due volte il nostro spettacolo vuol dire che è davvero malato! ”.

Tornando seri, o almeno provando a farlo, i comici hanno replicato alle accuse di chi ha sostenuto che i loro spettacoli siano tutti uguali. “ Dobbiamo fare una precisazione: abbiamo dei pezzi da repertorio che sono stati proposti nei precedenti spettacoli e a questi abbiamo aggiunto dei pezzi nuovi – hanno voluto specificare Pio e Amedeo - . È come se andassi ad un concerto di Vasco Rossi e non cantasse Albachiara ”.