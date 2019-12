Quel tatuaggio che segna la fine del matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Il gossip che ha infiammato l’estate pare essere giunto al suo ultimo capitolo. La separazione tra Miley Cyrus e Liam Hemswoth è arrivata come una doccia fredda durante il mese di agosto e, dopo alcuni giorni che si sono rincorsi rumor infondati, la notizia è stata confermata dai diretti interessati sui social. Subito dopo la Cyrus è partita per una vacanza fra le bellezze di Capri, Liam Hemsworth invece ha preferito il silenzio e ha preferito dedicarsi a lavoro. E secondo le ultime indiscrezioni, pare che non c’è nessuna speranza per la coppia di tornare insieme, o quantomeno di appianare le divergenze.

Miley Cyrus ha pubblicato una foto su instagram che è alquanto inequivocabile. La popstar ha deciso di tatuarsi sul dorso della mano la scritta "Freedom" (libertà). Lo scatto dallo studio di tatuaggi di Winter Stone, subito ha catturato l’attenzione dei suoi fan che, da tempo, erano a caccia di scoop. Dopo i rumor (mai confermati) di una relazione con l’amico e cantante australiano Cody Smith, in molti si sono chiesti se fosse davvero finita la love story con il buon Hemsworth, dato che nonostante le conferme ufficiali, il filo rosso che c’è tra i due non si è mai spezzato. Il tatuaggio però, metterebbe parola fine a un lungo periodo di rumor e di pettegolezzi. Sono però i follower della Cyrus che avrebbero visto in quel segno di libertà una velata frecciatina alla sua storia con Liam. Altri ancora credono che si tratti solo di un semplice gesto anticonformista, in linea con lo spirito della cantante. Ma non mancano le critiche e quelle sono molto feroci.

"Praticamente sta ratificando il divorzio", commenta uno dei suoi fan. "Secondo me è una dichiarazione di indipendenza", scrive uno follower. "Dopo una relazione durata 10 anni non è possibile un comportamento del genere", si legge. "Liam meritava qualcosa di più".

Da quel che sembra, gli stessi fan di Miley Cyrus sono divisi più fronti; c’è chi in quel tatuaggio non vede nessun tipo di messaggio nascosto, e chi invece legge un altro scacco matto al cuore di Hemsworth. Questa divisione crea non poco scompiglio sui social. La vita dell’artista comunque procede calma e serena, e continua a viverla insieme a Cody Smith. Sempre vicini, come riportano foto e stories su instagtram, hanno trascorso insieme anche il giorno del Ringraziamento.