È già al capolinea la relazione tra Miley Cyrus e Cody Simpson?

Tra Miley Cyrus e Cody Simpson è già addio. La cantante sembra non trovare pace in quest'ultimo periodo e pare abbia detto addio anche al giovane modello e cantante, con il quale sembrava aver trovato un equilibrio. Il condizionale è però d'obbligo perché dagli Stati Uniti rimbalzano voci contrastanti in merito.

A rivelare la notizia è stata una fonte vicina alla coppia che a Radar Online ha dichiarato: “ Miley vuole concentrarsi su se stessa. ” Non è certamente un periodo facile per la cantante, che in pochi mesi ha detto addio al marito Liam Hempsworth per iniziare una relazione omosessuale con Kaitlynn Carter, finita dopo poche settimane, per poi mostrarsi felicemente innamorata con Cody Simpson. La cantante sembra essere in periodo della sua vita molto confuso e forse la colpa è anche dei recenti problemi di salute. Poco più di un mese fa, infatti, Miley Cyrus è stata ricoverata a causa di una grave forma di tonsillite che l'ha costretta a interrompere il lavoro per diverse settimane. Durante la permanenza in ospedale non è mancata la visita di Simpson, che per tirare su l'umore della sua amata le ha anche dedicato una canzone.

Cosa è successo dopo? “ Si sono presi una pausa ma vogliono continuare a essere amici ”, ha riferito la voce vicina alla (ex) coppia. Prima di questa breve parentesi amorosa, Cody Simpson e Miley Cyrus erano già amici di lunga data. Poi tra loro è scattato qualcosa, tanto che il 22enne australiano è riuscito a far breccia nel cuore della cantante, che in più di una occasione ha dichiarato il suo amore per lui.

Solo poche settimane fa, Cody aveva dichiarato alla stampa di essere felicissimo della relazione con Miley perché ha una cotta per lei fin da quando aveva 12 anni. Tuttavia, l'insider che ha reso nota la notizia ha spiegato che tutto ciò che sta facendo Miley potrebbe essere solo un modo per attirare l'attenzione del suo ex marito Liam Hempsworth. In passato pare che questo modus operandi di Miley Cyrus abbia sempre funzionato ma ora l'attore pare abbia davvero voltato pagina e abbia iniziato a frequentare la giovane collega Maddison Brown di 22 anni.

I rumors sulla presunta rottura della storia d'amore hanno fondamenta nell'assenza dai social di messaggi d'amore tra i due. Da quando sono fidanzati, infatti, Cody Simpson e Miley Cyrus hanno condiviso con i loro seguaci tantissime immagini di coppia e dediche al miele. L'interruzione improvvisa di questo flusso d'amore pubblico ha fatto sorgere i dubbi, poi confermati dall'amico della coppia. Nelle ultime ore, però, stanno arrivando alcune smentite. Miley Cyrus è attualmente impegnata nella riabilitazione dopo l'intervento e si trova nel Tennessee mentre Cody è a Los Angeles. I due si sono però visti di recente e sono continuamente in contatto. Stando a un'altra fonte, potrebbe essere vero che Miley abbia chiesto del tempo per se stessa, perché ha sempre rivendicato la sua libertà. Alcuni amici dicono che la coppia ha recentemente acquistato una nuova casa a Los Angeles, dove i due trascorrono insieme il loro tempo quando si trovano entrambi in città.