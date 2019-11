Dopo Taylor Mega anche Ludovica Pagani esce con un calendario sexy

Ludovica Pagani sarà la protagonista del sexy calendario 2020 allegato alle riviste Chi e Tv Sorrisi e Canzoni. L'annuncio ufficiale sull'ambizioso progetto, che la vede protagonista, è arrivato nelle scorse ore attraverso i canali social della bionda influencer e dei due magazine. A dire la verità non si tratta di una sorpresa. Chi segue e conosce Ludovica Pagani sa che qualcosa stava bollendo in pentola. La bella bergamasca aveva lasciato intuire che i presupposti per fare il suo primo calendario sexy c'erano tutti, ci voleva solo un po' di pazienza.

Un'attesa che per i suoi fan e follower è stata ripagata e, dopo quello di Taylor Mega, ora è arrivato il suo momento. Nelle prossime settimane uscirà infatti il suo primo calendario sexy. Dodici scatti d'autore, più la copertina, andranno a comporre l'almanacco del 2020 che la farà conoscere in tutta la sua bellezza. Il calendario uscirà in allegato a due importanti riviste italiane, Chi e Tv Sorrisi e Canzoni, che hanno fortemente voluto Ludovica Pagani. Lei è infatti una delle stelle del web, grazie agli oltre 2 milioni di follower che la seguono con costanza sui social. Il 2019 l'ha consacrata una delle regine del web. Maxim l'ha voluta come cover girl dell'edizione di giugno (quella dedicata al calcio, viste le sue esperienze lavorative a Sportitalia e Quelli che il Calcio), il Festival del Cinema l'ha richiesta sul red carpet dell'ultimo Festival di Venezia e ora il suo primo calendario. La sua ascesa al successo è costante e inarrestabile. Per questo è stata scelta dalle riviste per l'almanacco 2020.

Nelle scorse ore Ludovica ha lasciato trapelare alcuni indizi su quale sarà il mood del calendario. Senza dubbio ci sarà un richiamo al genere musicale rockabilly, una delle prime forme di rock & roll nata negli anni '50. Ludovica Pagani ama infatti la musica e l'ha trasformata nella sua seconda professione. Oltre ad essere un'affermata influencer, la bergamasca è anche dj e le sue serate in giro per l'Italia riscuotono molto successo. Inevitabile dunque che la musica non faccia parte del progetto legato al calendario. Nel suo primo calendario non mancheranno però parrucche colorate, gioielli e indumenti a rete effetto vedo-non-vedo. Insomma le premesse per il successo ci sono tutte. Per il momento non è ancora chiaro quando uscirà in edicola il progetto editoriale di cui lei è protagonista. L'influencer ha svelato la data di uscita del calendario a pochi fortunati follower di Instagram, lasciando intuire che presto verrà comunicata la data ufficiale a tutti i suoi fan.