Scontro di fuoco fra Taylor Mega e Antonella Elia

Resa dei contri a “Live non è la d’Urso” tra Taylor Mega e Antonella Elia, la cui diatriba era iniziata nel programma di Chiambretti “CR4 la Repubblica delle donne” dove da parte dell’ex valletta di Mike Bongiorno erano uscite parole un po' forti nei confronti della influencer.

A “Live” sono una contro l’altra nella parte del programma in cui cinque sfere sono a favore o contrarie ad un personaggio in questo caso Taylor Mega. La prima sfera è proprio quella con Antonella Elia, che prima di iniziare a parlare con Taylor chiede a Barbara d’Urso un abbraccio consolatorio (?).

Nello studio Megan non doveva essere sola a rispondere agli "sferati" ma con lei doveva arrivare anche sua sorella Jade che però ha dato forfait all’ultimo minuto. " Mia sorella è rimasta scottata per gli insulti di Antonella Elia, per questo non ha voluto partecipare. Non è facile andare in televisione ed essere sempre criticata, non è per tutti. C'è rimasta molto male, ha sofferto e ha deciso di non partecipare più ”, ha spiegato la Mega.

Si inizia a parlare del calendario che Mega ha fatto uscire i cui proventi sono andati a favore di un’associazione che lotto contro la violenza sulle donne. “ Per me è un ossimoro - dice la Elia - come fot***e per essere vergini ”. E poi spiega "meglio" il concetto, ma viene interrotta da Taylor che ribatte: " Lo sappiamo tutti che le foto nude le hai fatte anche tu. E se dovessi farle in questo momento, ti consiglio di depilarti. Oggi avevi tre opzioni: chiedere scusa a me, al pubblico o ringraziarmi per averti riesumato. Perché non fosse stato per me chi ti ca** ancora ?”

Ma Antonella Elia - senza ritirare tutte le offese (purtroppo) - ha tentato di dare una sua personalissima replica, ma senza troppo successo: “ Le foto mie nude erano un fatto privato, per una mostra fotografica. Tra le mie e le tue c’è un abisso. Tu fai cybersesso, ovvero sesso gratuito. Incassi like, quindi è una compravendita. Se tu lotti contro la violenza sulle donne devi esporre non il capezzolo o il cu*o, ma l’umanità ”. Dice.

In studio si respira un clima piuttosto teso. I botta e risposta sono parecchi. La Elia si arrampica sugli specchi, mentre Taylor la zittisce senza pensarci troppo.