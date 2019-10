Taylor Mega attacca su Instagram: "Non solo ti puoi prendere i miei scarti ma anche i miei stracci"

Taylor Mega ha spesso dimostrato che la diplomazia preferisce lasciarla ad altri, lei preferisce gli attacchi diretti, quelli che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non quella da lei voluta. Utilizza spesso frasi a effetto che fanno colpo sui suoi seguaci – i cosiddetti dissing – e anche se spesso non hanno un destinatario esplicito, chi ne è vittima non ha difficoltà a riconoscerlo.

È quel che è successo poche ore fa quando, tramite l'ennesima storia, Taylor Mega ha preso di mira una ipotetica nuova fidanzata di un suo ex. “ Quando vedi i vestiti che avevi lasciato a casa del tuo ex addosso a una sfigata. Non solo ti puoi prendere solo i miei scarti, ti puoi prendere anche i miei stracci ”, ha scritto la ragazza con caratteri di dimensioni piuttosto massicce, per fare in modo che si capisse alla perfezione. Quella di Taylor Mega non è certo stata una frase elegante, e sicuramente nelle intenzioni dell'influencer tutto voleva essere tranne che quello. Ovviamente la ragazza ha fatto in modo che nessuno capisse a chi fosse riferito il suo attacco e sono molti quelli che si chiedono chi sia la ragazza ma, soprattutto, chi sia l'ex fidanzato.

Probabilmente l'influencer ha visto qualche post sui social in cui la ragazza in questione indossava i suoi abiti. Ma è anche probabile che Taylor Mega abbia incrociato, o comunque visto, la coppia ieri sera. La ragazza ha, infatti, trascorso la serata a cena con un ristretto gruppo di amici in un ristorante di Milano. Nelle storie precedenti a quella dell'attacco, per altro, Taylor ha anche scherzato sulle denunce che nelle ultime settimane le sono piovute addosso. Va sottolineato che tra le persone che hanno trascorso la serata insieme a Taylor Mega non c'era Giorgia Caldarulo, quella che fino a prova contraria è la sua fidanzata. Da tempo le due non si seguono più e non condividono più immagini insieme. Eppure, la loro è stata fin da subito una relazione molto social con dichiarazioni, anche piccanti, di dominio pubblico. Sono state tante in queste settimane le persone che hanno messo in dubbio la veridicità di questa relazione, per la quale adesso i fan aspettano un chiarimento.