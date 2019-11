Taylor Mega bannata da TikTok inveisce: "Niente di porco, il video non era osé"

Si parla ancora di lei, la bionda e procace influencer Taylor Mega. Le intemperanze e le provocazioni lanciate periodicamente dalla attraente modella sono oramai di dominio pubblico. Mega è solitamente avvezza alle sue trovate argute inscenate allo scopo di catalizzare l'attenzione mediatica e conquistare sempre maggior risalto al fine di accrescere la sua fama. Anche nelle ultme ore, infatti, la seducente modella è incappata in un ennesimo episodio spiacevole che ha sollevato una grande eco mediatica. Mega, postando uno dei suoi innumerevoli video sexy, ha ricevuto, addirittura, una netta censura. L'influencer si e dichiarata scioccata per quanto accadutole poiché ha scoperto, con suo stupore, di essere stata bannata dai dirigenti di una nuova applicazione social.

Taylor Mega, affezionata al suo rapporto virtuale con i suoi milioni di fan, ha la consuetudine di condividere sui social network molti momenti privati della sua vita. La influencer udinese ama interagire con i follower attraverso le Instagram stories e i commenti, la pubblicazione di una miriade di sue foto e video alquanto provocanti, nei quali ostenta la sua bellezza sfolgorante e il suo corpo sinuoso e scolpito. Ecco, proprio sospinta da tale desiderio di vocazione verso i suoi fan, Taylor Mega aveva deciso negli ultim tempi di iscriversi alla nuova piattaforma social TikTok, che attualmente sta spopolando tra le fila dei personaggi vip e non solo.

Taylor Mega bannata dall'App Tik Tok

Anche sul suo nuovo profilo del social network Tik Tok, Mega ha postato un filmato che ha causato secondariamente l'intervento censore del garante cinese. Nel video sotto accusa si puo ammirare l'eccentrica Taylor Mega indossare un costume succinto, accentuante la sinuosità attraente del suo corpo, che all'improvviso appare dall'acqua di una mega piscina puntando la telecamena con sguardi ammicanti. Dopo aver assunto diverse pose auto ironiche, la modella fuoriesce dal bordo piscina comparendo in tutta la sua strabiliante forma fisica.

Mega, in un lasso di tempo breve, ha constatato di essere stata bannata da TikTok. Il suo video, in sostanza, è stato censurato e repentinamente eliminato dalla piattaforma social. La motivazione alla base della cancellazione del video incriminato attiene al fatto che nel contesto cinese una tale tipologia di filmato è reputato osceno e altamente diseducativo.

Lo sfogo irruente di Mega su Instagram