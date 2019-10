Taylor Mega lascia i fan a bocca aperta: "Lo faccio tutte le sere"

La bellissima Taylor Mega stupisce sempre i suoi 2 milioni di fan con le sue rivelazioni decisamente sopra le righe e che, spesso, toccano anche argomenti molto delicati della sua sfera privata. L’influencer, infatti, oltre a essere estremamente sexy è anche una ragazza profonda, con un passato ricco di esperienze importanti, alcune anche molto forti, come la tossicodipendenza e il suo disturbo alimentare. Tutte cose di cui non è facile parlare in pubblico, ma che Taylor ha più volte avuto il coraggio di affrontare apertamente con i follower.

Così, proprio poche ore fa, Taylor ha raccontato un altro aspetto di sé che la tocca in prima persona. “Lo faccio tutte le sere” , ha scritto in una delle sue storie Instagram. Attenzione, però! La modella non alludeva minimamente all’atto sessuale, bensì a un’abitudine che ripete tutte le sere ma ben più spirituale.

Infatti, nel rispondere alla domanda di un fan che le ha chiesto se avesse mai pregato prima di addormentarsi, Taylor ha risposto dicendo: “Prego tutte le sere”. Insomma, a quanto pare, è credente e ha addirittura l’abitudine di pregare ogni sera prima di coricarsi.

Inutile dire che la sua confessione ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. Che sia stata proprio questa devozione ad aiutarla nei momenti più difficili della sua vita?

