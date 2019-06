Taylor Mega: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne”

Le curiosità sulla vita privata di Taylor Mega sono sempre tante e la nota influencer preferisce rispondere con chiarezza anche alle domande che potrebbero sembrare inopportune.

Così, approfittando di una notte insonne, la Mega si è concessa ai suoi follower e tra i tanti quesiti che le sono stati posti, ha notato come molti utenti della rete siano curiosi di conoscere il suo reale orientamento sessuale. Com’è noto, Taylor ha più volte dichiarato di aver avuto dei rapporti anche con donne, ma non è mai scesa nel dettaglio. Questa volta, però, ha deciso di essere più chiara e precisa e a chi le ha chiesto se fosse lesbica, bisessuale o eterosessuale, Taylor Mega ha replicato con schiettezza.