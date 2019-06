Taylor Mega, nuovo topless su Instagram, stavolta senza pantaloni

Taylor Mega è sempre più provocante e seducente sul suo profilo Instagram e in questi giorni che si trova in vacanza in Corsica sta regalando ai suoi follower grandissime soddisfazioni. L'influencer trentina non perde occasione di mostrare orgogliosamente il suo fisico pressoché perfetto, frutto di lunghi ed estenuanti allenamenti.

Sembra che in questa torrida estate Taylor Mega non sopporti particolarmente i vestiti e così, appena può li toglie per godersi la sensazione di fresco e di libertà. Nell'ultima settimana si era già mostrata in topless all'interno della boutique del noto marchio Gucci, mentre era intenta a provare un paio di pantaloni della maison. Anche in quel caso ha voluto condividere il momento con i suoi seguaci pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. Il suo gesto ha creato clamore e i quasi 2 milioni di seguaci che ogni giorno aspettano foto e video non hanno potuto fare altro che ringraziarla. Questo pomeriggio, Taylor Mega ha voluto replicare quella storia ma ha fatto anche di più, mostrandosi quasi completamente nuda davanti allo specchio. Così come nel video precedente, anche in quello pubblicato poche ore fa l'influencer ha coperto il seno con il braccio, mettendo in mostra gli addominali, evidenziati anche dal costume di dimensioni piuttosto ridotte. Infatti, questa volta i pantaloni hanno lasciato spazio a un microslip verde fluo, il cui triangolo anteriore lascia poco spazio all'immaginazione.