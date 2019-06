Taylor Mega sexy in topless, il video è virale

Taylor Mega è una delle ragazze più chiacchierate dell'estate. La bella influencer trentina si diverte a provocare i suoi follower con scatti e video ad alto contenuto erotico, spesso ostentando le sue elevatissime possibilità economiche. Tra jet privati di lusso presi come taxi, soggiorni in hotel da mille e una notte e shopping a diversi zeri, Taylor Mega fa impazzire i suoi fan. L'esperienza al Grande Fratello 16 l'ha fatta legare con Erica Piamonte, la commessa toscana con la quale ultimamente l'influencer si accompagna frequentemente, alimentando le voci secondo le quali tra le due ci sarebbe del tenero. In realtà, Taylor Mega starebbe frequentando un ricchissimo imprenditore iraniano milionario. Tra i due ci sarebbe una relazione che l'influencer non ha mai voluto rendere pubblica e di cui ha parlato solo di sfuggita nei salotti di Canale5. Sono molti quelli che suppongono che sia suo il merito dello stile di vita così lussuoso di Taylor Mega.

La ragazza va avanti per la sua strada, incurante delle malelingue e delle insinuazioni che quotidianamente la travolgono, mettendo in dubbio le sue dichiarazioni. Si diverte e fa divertire i suoi milioni di seguaci che aspettano con sempre maggiore impazienza un nuovo video o una nuova foto. Le sue storie sono un susseguirsi di immagini mozzafiato che fanno sognare ed evadere dalla routine. Soprattutto le ultime hanno destato molto clamore, perché Taylor Mega ha deciso di mostrarsi (s)vestita solo con indosso un paio di pantaloni sportivi di Gucci da diverse centinaia di euro. Il seno è coperto solo dal braccio della bella Taylor, che si riprende all'interno del noto brand italiano circondata di indumenti di lusso. Non ha paura delle critiche la bionda trentina, che nonostante venga costantemente attaccata non cambia direzione e punta sempre più alto, sorprendendo i suoi fan con colpi di scena sempre nuovi e sempre più provocatori. A vent'anni lo può ancora fare.