Taylor Mega paladina del body positive: "Ho la cellulite? E chi se ne frega!"

Nell'ultimo anno la fama di Taylor Mega è esplosa con prepotenza. La scalata al successo dell'influencer friulana è stata inarrestabile. Deve molto alla sua fisicità prorompente, che da molti è vista come un'ideale di perfezione ma con alcune storie su Instagram ha dimostrato che nemmeno lei, per fortuna, è perfetta.

In pochi mesi, Taylor Mega ha raggiunto e superato quota 2 milioni di seguaci su Instagram, è stata guest star del Grande Fratello 16 e ha partecipato a numerosi programmi televisivi che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico. Ha fatto un calendario patinato per beneficenza ed è stata protagonista del gossip per la sua relazione con Giorgia Caldarulo e per le discussioni con la sua ex Erica Piamonte, con la quale pare stia provando un riavvicinamento. Sui social si mostra spesso senza veli o, in alternativa, in vesti succinte per mostrare il fisico scultoreo.

Il merito della sua tonicità è certamente dell'intensa attività sportiva. Palestra, corsa ma anche kick boxing sono le discipline praticate dall'influencer, che non disdegna nemmeno frequenti massaggi e trattamenti di bellezza. Insomma, Taylor Mega non lascia nulla al caso e lavora sodo sul suo corpo per mostrare i risultati. In questi giorni la ragazza si trova in Egitto a Sharm El-Sheik, una vacanza di lavoro e di relax prima di tornare ai suoi normali ritmi di lavoro in Italia, tra serate ed eventi. Le temperature sono decisamente gradevoli sul Mar Rosso e così Taylor Mega non rinuncia a sfoggiare bikini mozzafiato anche durante i momenti di gioco e di relax.

È proprio uno di questi video ad aver attirato l'attenzione dei suoi seguaci, che nelle gambe hanno notato tracce di cellulite. A quanto pare più di qualcuno si è premurato di far notare questo dettaglio a Taylor Mega, che con la schiettezza che da sempre la contraddistingue ha voluto ribattere: “ Io vedo i video prima di postarli e se lascio la cellulite... Sti cazzi! Mi alleno, mangio sano, se ho la cellulite pace, che devo fare? Per i post del profilo cerco di assumere posizioni in cui non si vedono i buchi però se cammino e assumo certe posizioni ce li ho pure io, pace... Siamo donne e oltre alle gambe c'è di più. ”

Una risposta importante da parte di Taylor Mega che ha lanciato un messaggio di body positive, sfatando il mito della perfezione assoluta per le donne dello spettacolo. I social hanno fatto crescere i casi di dismorfofobia proprio per i modelli che vengono spesso mostrati che, nella maggior parte dei casi non corrispondono al vero ma sono frutto di piccoli trucchi fotografici. Le parole dell'influencer, che ha un grandissimo seguito tra le giovanissime, possono contribuire ad aprire gli occhi alle ragazze che rincorrono la perfezione fisica con ogni mezzo.