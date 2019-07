Taylor Mega a Roma con la security. Ma scatta la polemica

Taylor Mega sembra divertirsi parecchio questa estate ad accendere le polemiche sui social. L'influencer, nota per il suo stile di vita esagerato, si mostra spesso senza veli sui social scatenando le reazioni più o meno forti degli utenti. I suoi tantissimi fan non mancano di difenderla e di elogiarla, ma molti detrattori non gradiscono l'esibizionismo della bionda trentina e ne criticano aspramente l'atteggiamento.

L'ultimo polverone in ordine di tempo sollevato da Taylor Mega riguarda un post che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Stavolta non è la nudità a far parlare, ma è l'ennesima ostentazione del lusso da parte della ragazza. Taylor Mega si è fatta fotografare a Roma, vestita con un mini-dress bianco di una nota maison di moda italiana. Capelli raccolti, sguardo sicuro malcelato da un paio di occhiali da sole vintage e tacco d'ordinanza. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano nella foto pubblicata dalla ragazza se non fosse per i due energumeni alle sue spalle. Taylor Mega appare scortata da due grosse guardie di sicurezza vestite di tutto punto, che sembrano pronte a intervenire in caso di pericolo.

L'influencer ha davvero bisogno di una “scorta”? Con ogni probabilità no e infatti, anche se non viene dichiarata, il post di Taylor Mega sembrerebbe essere solo una pubblicità per una ditta che si occupa di security. La ragazza non ha chiarito l'origine di quel post ma non è escluso la Mega possa davvero aver assoldato un servizio di sicurezza. L'orologio che indossa nelle foto pubblicate sul suo profilo sembra essere lo stesso che portava al polso durante una puntata di Pomeriggio5 e il cui valore, come da lei dichiarato in quell'occasione, è di circa 300.000 euro. Nulla di strano se, quindi, abbia deciso di tutelarsi dalle rapine assumendo temporaneamente due persone a guardia del suo prezioso monile per una passeggiata a Roma.

Questa ostentazione non è però piaciuta ai più, che l'hanno accusata di eccessiva ostentazione della sua ricchezza. C'è chi le rinfaccia di essersi montata la testa e c'è chi aggiunge il carico da 100 al suo commento con parole offensive: “ Che vita vuota e miserabile che devi avere per ostentare solo il frutto di p... fatti alle persone giuste. ” C'è poi chi la accusa di mancare di rispetto ai due uomini della sicurezza alle sue spalle: “C hiama addirittura gorilla persone che fanno il proprio lavoro. ”

Ultimamente, qualsiasi cosa Taylor Mega decida di pubblicare, è assalita da commenti più o meno cattivi, spesso sessisti, molti dei quali dettati dalla cosiddetta "invidia sociale". Lei non sembra preoccuparsene e continua a raccogliere consensi e a scalare la lunga e ripida strada verso il successo, con ai piedi sempre un paio di Jimmy Choo: lo stile sempre prima di tutto.