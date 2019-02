Taylor Mega sexy a Sharm

Taylor Mega cattura l'attenzione dei suoi follower pubblicando alcune Instagram Stories davvero sexy. La giovane, reduce dall'Isola dei Famosi, è volata a Sharm El Sheikh per godersi un po' di relax. In compagnia di un amico si fa coccolare dal sole e dal mare dell'Egitto mostrando un fisico davvero invidiabile, fasciato in micro bikini super fashion. La modella e influencer è impegnata a organizzare un meet-up con i suoi follower con cui dialoga e a cui risponde sempre attraverso le Instagram Stories.

Balzata agli onori della cronaca per una breve storia con Flavio Briatore, mai confermata ufficialmente, ora la giovane 25enne fa coppia fissa con Tony Effe della Dark Polo Gang. Tra i due l'intesa è davvero forte, tanto da fare sesso anche cinque volte al giorno, come ha confessato lei stessa durante una recente intervista televisiva. Ma tra i due non c'è solo attrazione sessuale ma anche tanto amore e rispetto, infatti la storia procede spedita e serena.

Tanto amore nella vita della modella, ma anche molto impegno e concentrazione sul lavoro e sulla voglia di ampliare l'interesse nei confronti del suo marchio. Il brand, che prende spunto dal suo nome, si occupa di campagne pubblicitarie, servizi tematici, sponsorizzazione di prodotti e molto altro. Da poco è uscita una linea di costumi creata in tandem con la sorella Jade, pubblicizzata sui rispettivi profili social. Giovane, bella ma sicuramente con le idee chiare e di forte ispirazione per i suoi follower, in continua crescita.