Taylor Mega si allena in barca, gli esercizi hot per un corpo scolpito

Taylor Mega non rinuncia ai suoi allenamenti nemmeno in barca. Per avere e mantenere un fisico così è necessario e indispensabile dedicare tempo e sudore alla definizione muscolare, senza mai mollare la presa. La giovane friulana dedica molte ore agli esercizi fisici e il risultati sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti, grazie alle tantissime foto che Taylor Mega condivide e in cui esibisce un corpo tonico e definito.

Anche in navigazione, Taylor Mega utilizza gli spazi e gli strumenti a sua disposizione per allenarsi e così il boma diventa un ottimo alleato per esercitare gli addominali e il parapetto un ottimo supporto per allenare le gambe. Per i piegamenti sulle braccia, invece, a Taylor Mega basta avere una porzione di ponte a disposizione. Se gli esercizi aiutano l'influencer a mantenere un fisico scultoreo, le inquadrature strategiche permettono ai suoi fan di godere di punti di vista privilegiati sul suo corpo. Sono molto apprezzate le inquadrature che mettono in evidenza il lato B di Taylor Mega. Nonostante ci si potesse distrarre davanti a tanta bellezza, molti commenti si sono concentrati sulla tecnica non ottimale di Taylor Mega nel fare i piegamenti sulle braccia. In effetti la ragazza non appare perfettamente allineata con il corpo ma c'è da considerare la difficoltà di lavorare su una barca a vela in movimento.

Sono comunque tanti quelli che apprezzano la forza di volontà dell'influencer di continuare ad allenarsi strenuamente anche durante le vacanze, smaltendo quindi quei pochi sgarri che ci si concede solitamente durante l'estate. La costanza e il sacrificio premiano sempre e il corpo scolpito di Taylor Mega ne sono un esempio inequivocabile. E i suoi fan lo sanno bene.