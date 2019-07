Taylor Mega si racconta ai fan: "La mia prima volta è stata in una macchina"

Taylor Mega è una ragazza disinibita e senza filtri, che forte dei suoi vent'anni ama parlare e mostrarsi liberamente ai suoi tantissimi follower. Non ha problemi a mostrarsi senza veli e non si fa remore a rispondere in maniera schietta e sincera alle domande che le vengono poste, anche a quelle più intime e imbarazzanti. La provocazione è il suo mestiere e dopo le voci sulla liason con Erica Piamonte, ecco che Taylor Mega svela un aspetto sconosciuto della sua vita.

Come tanti altri personaggi, anche Taylor Mega da qualche mese a questa parte si diverte a rispondere direttamente ai suoi fan. I seguaci della bionda trentina sono sempre molto curiosi sulla vita della ragazza e le pongono spesso domande molto intime. Taylor Mega potrebbe evitarle ma le piace provocare e fare scalpore, quindi non si sottrae e risponde senza remore. Durante la serata di ieri, in una sessione di risposte ai suoi follower, Taylor si è lasciata andare a una confidenza choc, svelando quando e dove è stata la sua prima volta.

A domanda diretta “ età della prima volta? ” l'influencer ha risposto in maniera altrettanto schietta, svelando alcuni dettagli hot di quell'esperienza: “ 14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile proprio. ” Se fin qua l'esperienza della prima volta di Taylor Mega sembra essere stata piuttosto traumatica, la bionda trentina ha poi svelato un particolare intimissimo: “ Però il tipo era ben dotato così poi mi ci sono fidanzata per un anno. ”

Su Taylor Mega si possono dire e scrivere tantissime parole, si può parlare dei suoi eccessi e delle sue provocazioni sopra le righe. Tuttavia dimostra di avere un rapporto molto stretto con i suoi seguaci, ai quali non si nega mai per una foto o un saluto quando li incontra per strada oppure in maniera virtuale tramite i social. Nonostante il successo, è una delle poche influencer che risponde senza filtri ai suoi seguaci, sicuramente anche un po' per provocazione e vanità. Ma questa è Taylor Mega e gran parte del suo successo si basa proprio sulle provocazioni. Prendere o lasciare.