Ladri in casa di Taylor Mega: "Sono terrorizzata"

Dopo aver diviso l'opinione del web, per via della querelle mediatica che l'ha vista di recente protagonista insieme ad Antonella Elia, Taylor Mega è ancora al centro del gossip. Questa volta a far parlare dell'influencer marketing - così come lei stessa ama definirsi- è un funesto accadimento che si è registrato nel Milanese e, più precisamente nella casa in cui risiede in Brera. Originaria di Udine e classe 1993, Taylor Mega ha subito un furto, mentre si trovava fuori casa. A riportare quanto è spiacevolmente accaduto all'ex naufraga de L'isola dei famosi è stata la diretta interessata, che ha condiviso con il web una serie di Instagram story, in cui ha espresso tutta l'amarezza provata quanto subito durante il Santo Natale.

In una delle sue storie postate sul suo profilo Instagram, la modella 26enne si è sfogata con tanto di punto esclamativo, scrivendo su uno sfondo nero: "Bel Natale di merda!". E lo sfogo pubblico dell'influencer non finisce qui. Perché, poi, in un video postato tra le storie, Taylor esclama:"Non ho parole!". E, in un altro videofilmato, condiviso subito dopo la seconda storia, ha aggiunto: "Okay ragazzi, non so veramente come facciano a sapere tutto i giornali. Ieri mentre stavo a Udine mi è partito l'allarme e chiaramente ho chiamato le forze dell'ordine mentre i ladri stavano ancora in casa. E sono corsa ieri da Udine a Milano e sono arrivata lì dopo 3 ore. Ho trovato un bel macello. Sono terrorizzata, onestamente. Meno male che c'era l'allarme". Per il momento non ci è dato sapere molto di quanto i ladri siano riusciti a trafugare dalla sua abitazione. Ma quel che è certo è che si dice molto provata.

Taylor è reduce da uno scontro registratosi in tv, che l'aveva vista protagonista insieme ad Antonella Elia, concorrente del Grande Fratello Vip 4. In una recente puntata di Cr4- la Repubblica delle donne, infatti, Antonella Elia aveva fortemente contestato all'influencer Taylor Mega e la sorella Jade la continua ostentazione dell'avvenenza fisica e della propria sessualità. Le parole della Elia erano state piuttosto forti e Taylor non ha avuto altra scelta che rispondere. Ma ormai questo è il passato, ora la bella influencer ha altro a cui pensare.

