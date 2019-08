Taylor Mega smentisce il fidanzamento con Hormoz Vasfi

Taylor Mega è fidanzata? No, almeno stando a quanto dichiarato dall'influencer nelle sue storie di Instagram, dove ha indirettamente smentito le voci che la vorrebbero legata a un ricchissimo imprenditore iraniano.

Di lui non c'è traccia sui social-network e a differenza della sua presunta fidanzata pare sia un uomo molto riservato. Si chiama Hormoz Vasfi e ha circa 30 anni in più rispetto a Taylor Mega. Di quest'uomo non si sa molto, ma dalle poche informazioni che è dato avere pare sia uno degli uomini più ricchi del Medio-Oriente. I due sono stati avvistati insieme questa estate in Costa Smeralda e in Corsica, dove hanno trascorso qualche giorno di vacanza. Il gossip sul loro fidanzamento corre ormai da diversi mesi ma la bionda trentina ha sempre smentito qualsiasi legame sentimentale. Molti imputano proprio a Hormoz Vasfi l'elevatissimo stile di vita mostrato dall'influencer nei suoi profili social, dove spesso mostra di spostarsi a bordo di lussuosissimi aerei privati e non solo. Gioielli, shopping di lusso e hotel a 5 stelle fanno parte della normale routine di Taylor Mega sui social, dove alla ragazza piace ostentare il suo stile di vita eccessivo. I suoi fan sono tantissimi e hanno imparato ad amarla anche per questo, non riconoscendo in lei una persona snob o presuntuosa.

La risposta di Taylor Mega alla domanda posta dal follower sulla sua vita sentimentale dovrebbe, quindi, allontanare il sospetto che dietro il lusso sfrenato della ragazza ci sia il miliardario iraniano. Eppure, solo poche settimane fa rimbalzò la notizia di un presunto matrimonio imminente tra Taylor Mega e Hormoz Vasfi, dopo che pare quest'ultimo abbia regalato alla giovane influencer un anello con diamanti molto costoso.