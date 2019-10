Taylor Mega sul letto con solo gli slip

Taylor Mega è tra le influencer più hot in questo momento per più di un motivo. La sua vita privata, infatti, è la più chiacchierata del web, ma oltre a questo l’influencer è una vera e propria imprenditrice digitale che raccoglie un successo dopo l’altro.

Apprezzatissima per la sua spiccata onestà e trasparenza, tanto da mettersi a nudo emotivamente su Instagram affrontando problemi quali l’anoressia, le cattive dipendenze e le apparizioni soprannaturali, la bellissima Taylor Mega ha saputo conquistare il suo pubblico anche grazie alle sue foto hot.

Un esempio sono proprio le ultime stories che l’influencer da 2 di follower ha pubblicato sul suo account Instagram. Infatti, dopo un periodo molto intenso che l’ha vista viaggiare per lavoro senza sosta, Taylor torna finalmente a casa e la stanchezza non tarda a farsi sentire. Così, non appena mette piede nella sua abitazione, Taylor si butta sul letto stremata. Un gesto normale se non fosse che addosso ha solo un paio di mutandine. Anzi, un perizoma nero che lascia il suo fondoschiena nudo e perfetto trionfare in tutto il suo splendore. Ad accompagnare la storia, la seguente didascalia: “Back home. Addio mondo” .

Insomma, non c’è più spazio per l’immaginazione. Ma forse i suoi fan la amano proprio per questo, per il fatto di essere una persona che va dritta al punto, assolutamente senza mezze misure.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?