Taylor Mega vuole riconquistare il suo ex fidanzato?

Nell'ultimo periodo, la bellissima Taylor Mega sta vivendo un periodo di grande visibilità e la sua vita pubblica e privata è sempre sotto le luci dei riflettori. A rimanere più in ombra, invece, sono gli ultimissimi sviluppi della sua vita sentimentale: la bionda influencer, al momento, è single, ma cosa bolle in pentola?

Dopo il "triangolo" insieme a Giorgia Caldarulo e all'ex gieffina Erica Piamonte, a fornirci gli ultimi dettagli sulla situazione sentimentale di Taylor Mega ci pensa una indiscrezione del settimanale Oggi. Secondo Alberto Dandolo, la ragazza sarebbe stufa di non avere un compagno nella sua vita: "A Milano si sussurra che la bellissima Taylor Mega non riesca a rassegnarsi alla vita da single". Per dare una svolta a questa condizione, la marketing influencer friulana starebbe pensando di fare un tuffo nel passato per riaprire un capitolo della sua vita, evidentemente non ancora chiuso definitivamente.

"Dalla fine della sua storia d’amore con il ricco faccendiere iraniano Hormoz Vasfi, starebbe facendo di tutto pur di riconquistarlo e tornare con lui", scrive il magazine diretto da Umberto Brindani. Dunque - secondo il settimanale - Taylor Mega sarebbe seriamente intenzionata a riprendersi il suo ex fidanzato Hormoz Vasfi, il milionario iraniano con cui la ragazza avrebbe avuto una storia durante la scorsa primavera.

Sebbene non sia stata mai ufficializzata, la relazione è stata al centro di molte indiscrezioni. È possibile che questa eventuale storia d'amore possa risorgere dalle proprie ceneri? Il settimanale Oggi rimane enigmatico: "Riuscirà in questa ardua impresa? Ah, saperlo...".

Taylor Mega: "Non buttatevi sull’alcol"

Nelle ultime ore Taylor Mega è ritornata anche sul tema dell'alcol, dopo le polemiche per la sua partecipazione a Live - Non è la d'Urso in cui appariva leggermente brilla. Se finora aveva replicato con ironia alle accuse rivolte contro di lei, nelle ultime ore la ragazza ha deciso di prendere una posizione più netta contro l'abuso di alcol. Cogliendo l'occasione della puntata di Seconda vita con protagonista Fernanda Lessa, Taylor Mega - in alcune Instagram stories - ha dichiarato: "Se dovete bere, bevete in maniera responsabile, non fate cazzate, ma soprattutto non buttatevi sull’alcol perchè penso che sia una delle dipendenze peggiori che ci siano, dalla quale peraltro è difficilissimo uscirne".

E poi ha aggiunto: "Va bene lo spritz, ma per ridere, un momento simpatico, ma non che diventi una dipendenza". "L’alcol ragazze mie e ragazzi miei, fa venire la cellulite, fa ingrassare, ti corrode il fegato, fa venire i brufoli, le rughe, tutte una serie di cose negative che è meglio evitare", ha concluso con ironia e lucidità.

