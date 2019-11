"Taylor è tornata da me". Erica Piamonte rivela i rapporti con l’influencer

Sembra sia finalmente tornato il sereno tra Taylor Mega ed Erica Piamonte. L'ex commessa fiorentina è stata invitata dall'influencer friulana alla sua festa di compleanno esagerata che si è tenuta a Napoli e nello studio di Pomeriggio5 ha confermato di aver ritrovato un rapporto con la bella bionda.

Ieri, 1 novembre, Erica Piamonte era presente in studio nel salotto di Barbara d'Urso per raccontare la festa superlusso di Taylor Mega. In collegamento c'era Giorgia Caldarulo, la modella che poche settimane fa aveva rubato il cuore della bionda influencer. Tra l'ex concorrente del Grande Fratello e la Mega i rapporti si erano congelati da quel momento, perché pare che Taylor avesse iniziato il flirt con la Caldarulo quando ancora frequentava la Piamonte. Sono seguiti giorni di botta e risposta social tra le due, dove Erica Piamonte accusava Taylor di essere falsa e di averla tradita con la modella barese. Di tutta risposta, l'influencer ha sempre negato di avere una relazione con la commessa toscana, derubricando il loro rapporto a una semplice frequentazione.