Il telegramma di Papa Francesco per la morte del cardinale Gilberto Agustoni

" Nell'apprendere la triste notizia della scomparsa del suo caro zio Cardinale Gilberto Agustoni, desidero esprimere a lei e ai familiari la mia partecipazione al lutto che colpisce quanti conobbero e stimarono il compianto porporato, per tanti anni sincero e solerte collaboratore della Santa Sede, in particolare come prefetto del Supremo tribunale della segnatura apostolica, offrendo una testimonianza di zelo sacerdotale e di fedeltà al Vangelo ". Così il Papa in un telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta ieri, del Cardinale Gilberto Agustoni, inviato alla nipote del Cardinale.



" Mentre elevo fervide preghiere al Signore Gesù affinché per intercessione della Vergine Maria, voglia donare al defunto cardinale il premio eterno promesso ai suoi fedeli discepoli, invio di cuore a lei, alle religiose figlie di Santa Maria di Leuca, che lo hanno assistito, e aquanti ne piangono la dipartita, la benedizione apostolica ", ha scritto ancora nel telegramma Papa Francesco.

Nato a Sciaffusa il 26 luglio 1922, fu Gilberto Agustoni ordinato sacerdote il 20 aprile 1946 nella cattedrale di Lugano da monsignor Angelo Jelmini che lo nominò vice-assistente generale dell'Azione Cattolica diocesana e assistente di don Alfredo Leber, direttore spirituale dell'Associazione Esploratori Cattolici.

La sua esperienza romana iniziò il primo luglio 1950, quando venne chiamato a Roma dal cardinale Alfredo Ottaviani che lo voleva nella congregazione del Sant'Uffizio, quindi lo fece iscrivere alla Pontificia Università Lateranense per laurearsi in diritto e completare la sua formazione sacerdotale.

Venne poi nominato commissario nella congregazione per la Disciplina dei Sacramenti e dopo il Concilio Vaticano II consultore della congregazione per il Culto Divino.